Javi Maneiro pechará en Pontevedra a xira de presentación do seu último disco, 'Un bonito despertar'

O sábado 2 de marzo, ás 22 horas, no Teatro Principal de Pontevedra, Javi Maneiro pechará a súa xira de presentación do seu último álbum, 'Un bonito despertar'.

O cantante e compositor dará así a coñecer o seu cuarto disco, publicado a pasada primavera e que agora por fin poderá compartir ao vivo, plenamente, co público galego.

Maneiro móstrase "moi ilusionado" por comezar esta serie de directos polas catro provincias logo da presentación oficial que tivo lugar, o pasado mes de xuño, na Sala Capitol.

Agora, o cantante poderá compartir co seu público os temas do seu cuarto disco, no que asume tanto a autoría da música coma das letras.

Sobre o escenario, Maneiro acompañarase dunha banda conformada por Manu Rey (batería), Pachi Cruz (baixo), Rubén Cores (guitarra), Fernando Calvo (Guitarra) e Iria Iglesias (teclados).

As entradas (10 euros máis gastos de xestión) para asistir ao concerto de Pontevedra pódense adquirir a través da plataforma www.ataquilla.com.

BIOGRAFÍA

Javi Maneiro é natural da Pobra do Caramiñal, mais reside en Ribeira desde hai 25 anos. Coñecido por ser vocalista de bandas como Heredeiros da Crus e Jabón Blue, no 2014 inicia a súa carreira en solitario, unha traxectoria que compaxinou co seu traballo nunha fábrica de conservas. No 2017 lanza o seu primeiro LP 'Furtivos' e, dous anos despois, o segundo, 'Acaricia mis arrugas'. A capacidade de composición de Maneiro é sorprendente: tan só un ano despois, no 2020, publica un disco acústico en formato videoálbum, 'Palabras de un desconocido'.

No 2021, para celebrar os seus 30 anos na música, comeza a traballar no que será o seu cuarto disco, 'Un bonito despertar' mais no medio da gravación do disco e da xira con Heredeiros, sufre un accidente cerebrovascular.

Logo do seu lanzamento o pasado mes de maio, da presentación ao vivo na Sala Capitol de Santiago no mes de xuño e dunha coidada recuperación ao longo destes meses, Maneiro iniciará o vindeiro 3 de febreiro unha xira de ateigada de vitalidade e entusiasmo polas salas de concertos e teatros de Galicia.