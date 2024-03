Unha gran gala de maxia brillará este domingo no Salón do Libro Infantil e Xuvenil

Polo Correo do Vento no Salón do Libro Infantil e Xuvenil 2024 © Cristina Saiz Obradoiros no Salón do Libro Infantil e Xuvenil 2024 © Cristina Saiz

Dinosauros ilustrados por Rena Ortega; unha sesión de contos con Pavís Pavós; un dobre encontro de contos para bebés con Sherezade Bardaji; música e historias con Migallas Teatro; relatos para bebes con Alicia Molina; un taller gastronómico con Reviravolta e outro de ilustración a cargo de La Platanera; ademais da maxia dos videoxogos co MUVI son as propostas que o Salón do Libro Infantil e Xuvenil presentan este domingo 3 de marzo no Pazo da Cultura dentro da programación deste evento que alcanza xa a súa 25 edición.

Tamén se ofrece a proxección de 'Mironins', cinema infantil da man do Cineclube Pontevedra no Teatro Principal cunha película que xoga coas creacións do artista Joan Miró. Será a partir das 12.00 horas.

O punto culminante da xornada chegará ás 19.00 horas no auditorio do Pazo da Cultura coa Gran Gala de Maxia destinada ao público familiar con entradas a un prezo de tres euros.

O Mago Paco é o encargado de reunir aos mellores meigos infantís de España para ofrecer un espectáculo fascinante repleto de humor e con sorpresas constantes.

Ao escenario subiranse Joshua Kennet, Lore Lavand, o Mago Rafa, Dani Polo e o propio Meigo Paco que farán unha demostración das posibilidades do ilusionismo para captar a atención de nenos e adultos.