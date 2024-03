Soñando maxia no Salón do Libro

'Gran Gala de Maxia. A maxia dos soños' © Cristina Saiz 'Gran Gala de Maxia. A maxia dos soños' © Cristina Saiz

Fantasía, ilusionismo e humor encheron a Gran Gala de Maxia: Maxia dos soños, que este domingo se celebraba no auditorio do Pazo da Cultura dentro da 25 edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil, que se inauguraba o venres 1 de marzo.

O Mago Paco foi o encargado de seleccionar aos mellores artistas da maxia infantís para ofrecer unha sesión espectacular en Pontevedra coa presenza de Joshua Kennet, Lore Lavand, Meigo Rafa e Dani Polo.

Todos estes mestres da maxia sorprenderon ao público tanto infantil como adulto, que nalgúns números subía ao escenario para participar das habilidades dos magos.

Durante toda a xornada do domingo tamén se sucederon diferentes actividades dentro dos espazos do Pazo dá Cultura e do Recinto Feiral con talleres e sesións de contacontos. Centos de escolares achegáronse nesta xornada dun Salón do Libro, que nesta ocasión conta con Cataluña como país invitado.

A partir deste luns comezan, en horario matinal, as visitas de centros escolares colaboradores coa organización e que contan con traballos expostos na sala de exposicións.

A programación completa pódese consultar na páxina web do Salón do Libro Infantil e Xuvenil.