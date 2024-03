Aberto o prazo para entregar as propostas creativas na nova edición do 'Ben Veñas Maio'

Gala de Ben Veñas Maio © Diego Torrado - Arquivo

Xa está en marcha a 31 edición do certame 'Ben Veñas Maio', organizado polos equipos de normalización lingüística de ensino secundario.

Este xoves, Demetrio Gómez, concelleiro de Educación, e María Xosé Dourado, vicedirectora do IES Luís Seoane, centro encargado de coordinar este evento nesta edición, anunciaban que se abría o prazo para entregar os traballos creativos do alumnado.

Este prazo de entrega permanecerá aberto ata o venres 12 de abril. As bases están dispoñibles nesta ligazón do Concello de Pontevedra.

Tras as decisións do xurado, o sábado 11 de maio celebrarase ás 18.00 horas no Teatro Principal a gala de entrega de premios con actuacións de grupos musicais participantes.

Mantéñense os mesmos premios e as mesmas categorías que na edición anterior cos apartados de poesía, narración curta, banda deseñada, fotografía, música, curtametraxe e vídeos de Tik Tok e reels.

Poden participar estudantes dos institutos e centros de formación profesional de ensino público da cidade con traballos en lingua galega.

Dourado afirmaba a importancia de potenciar "a língua galega porque é o noso vehículo de comunicación, a lingua propia do país" e sinalou que nas idades adolescentes sempre se presentan máis dificultades para expresarse en galego debido aos "problemas de socialización" que xa existen neses tramos de idade.

"É unha elección persoal", apuntou para engadir que moitas veces estudantes "galegofalantes" nas súas casas dan o paso ao castelán ao iniciar o seu ensino en primaria e secundaria.

Por este motivo, tanto Demetrio Gómez como María Xosé Dourado reclamaban a implicación das administracións, especialmente da Xunta de Galicia, para facer fronte aos problemas de "transmisión interxeracional" da lingua galega.