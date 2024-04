Recoñecemento ao director Nani Matos pola súa curtametraxe 'Antes de que se poña o sol'

O director Nani Matos con Miguel Anxo Fernández Lores e Eva Vilaverde © Concello de Pontevedra

O alcalde de Pontevedra, #Miguel Anxo Fernández Lores, e a tenente de alcalde, Eva Vilaverde, recibían ao director de cinema Nani Matos para felicitarlle polo seu último traballo 'Antes de que se poña o sol', que foi candidato aos premios Mestre Mateo na categoría de Mellor Curtametraxe.

Esta película protagonizada por unha repartición que encabeza a actriz Mela Casal está a lograr numerosos premios en diferentes festivais cinematográficos.

Recentemente reciíba o Premio do Xurado á Mellor curtametraxe de ficción e o Premio do Público no Festival de Sigüenza (Guadalaxara) e tamén o Premio 'Mirada Rural' na terceira edición do Aluma. Festival de Cinema e de Curtametraxes Ciudad de Hellin. Anteriormente xa acadara o Premio Eduardo Manet no Festival Internacional de Curtametraxes de Hendaia Hendaia Film Festival e o Premio do Público no Festival Internacional de Curtametraxes de Temática Rural FICBE.

Nani Matos, traballador do Concello de Pontevedra, mostra a súa satisfacción por estes recoñecementos e agradece que as organizacións dos festivais sigan apostando por dar visibilidade ás curtametraxes.

A súa demanda céntrase en que estas producións atopen espazos para a súa proxección que permitan acceder a un público maioritario, xa sexa a través de televisións, plataformas ou mostras cinematográficas porque "as curtas son cinema", lembra o director.

'Antes de que se poña o sol' narra a historia dunha reunión familiar con catro irmáns que deben adoptar unha decisión sobre a que existen discrepancias.