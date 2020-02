Poesía e regueifa en Bueu para celebrar o día de Rosalía de Castro

Ramal dos Galos, en Bueu © Concello de Bueu

O Concello de Bueu organizará o 24 de febreiro, día no que se conmemora o nacemento de Rosalía de Castro, un evento no que se mesturará o recitado de poesía coa regueifa. Será no parque do Ramal dos Galos e o acto está enmarcado no programa municipal Tintas Femias que toene como obxectivo poñer en calor a creación literaria en clave feminista.

A cita celebrarase entre as 18 e as 19.30 horas e comezará coa lectura dun manifesto escrito por Daniel Asorey, gañador do premio de poesía Johán Carballeira no 2019 polo seu libro Transmatria, o que será regalado a todos os participantes.

"Servirá para poñer en valor unha vez máis a Rosalía, concienciar sobre cuestións tan importantes como a igualdade de xénero, a redución das desigualdades e mesmo a produción e o cosumo responsable", declarou o concelleiro de Cultura, Xosé Leal.

O programa Tintas Femias, estreado no 2018 cun taller de poesía, inclúe agora diversas citas culturais que terán continuidade nos meses de marzo e abril.