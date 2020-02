O Salón do Libro implicará este ano a todos os colexios de Pontevedra e ábrese ás novas tecnoloxías

Carmen Fouces e Orbil presentan a programación do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra © Cristina Saiz Carmen Fouces e Orbil presentan a programación do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra © Cristina Saiz Carmen Fouces e Orbil presentan a programación do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra © Cristina Saiz

O Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que este marzo alcanza a súa 21 edición, volverá contar este ano coa participación de todos os centros educativos do municipio, unha situación que era habitual tempo atrás, pero que deixara de producirse nos últimos tempos. Ademais, como novidade, abrirase ás novas tecnoloxías cun 'recanto tecnolóxico' no que o protagonismo recaerá no Museo do Videoxogo de Cangas.

A concelleira de Cultura, Carmen Fouces, deu a coñecer este xoves a programación do Salón, que este ano, tal e como xa se anunciou, virará sobre a temática do humor e incluirá unha homenaxe á escritora Helena Villar Janeiro e o ilustrador Kiko dá Silva, que, á súa vez foi deseñador de Orbil, a mascota do evento.

Precisamente Orbil, que cumpre 21 anos como o propio salón, será tamén este ano protagonista dunha sorpresa. Será o vindeiro martes 3 de marzo,cun roteiro pola cidade moi especial que traerá grandes novidades.

O Salón terá este ano unha semana menos de duración que 2019, pero un número similar de actividades, ao redor de 300. Todas aparecen reflectidas nun programa que, como novidade, será máis manexable que en anos anteriores e incluirá a posibilidade de enviarlle unha carta a Orbil.

A iniciativa empezará o 6 de marzo e acabará o día 28 e terá como pais convidado a Italia, de modo que a cultura italiana será protagonista do evento e contarase coa colaboración da asociación Mater Lingua, que engloba aos cidadáns deste país que residen en Pontevedra. Organizarán un roteiro gastronómico polos restaurantes italianos da cidade e tamén haberá presenza da gastronomía típica na cantina do Salón.

Esa presenza italiana tamén se notará na gran biblioteca que se habilitará no Pazo, na que este ano haberá máis fondos bibliográficos porque se sumarán os prestados pola biblioteca pública de Pontevedra e outros que achega o Instituto Dante Alighieri de Vigo.

A programación engadirá á programación de música, literatura, maxia ou contacontos de todos os anos unha presenza destacada do programa municipal Efecto PO2, posta en marcha para conseguir un hábitat máis saudable para a cidadanía, porque "con humor tamén se axuda a salvar ou planeta".

Durante as tres semanas do Salón haberá este ano máis programación para bebés, pois habitualmente as actividades para este público reducíanse aos domingos e este 2020 ampliaranse aos sábadso e festivos. Tamén están previstos estreas como 'Fatal Falta Tafall' de Fantoches Baj o sábado 14 de marzo e 'Ris Ras' de Baobab Teatro o domingo 8 ou, por primeira vez, un espectáculo de Broadway. Será o vés 13 de marzo, cunha versión de 'Os Miserables', que se adapta por primeira vez á lingua galega da man do IES Illa de Ons de Bueu.

O programa que empezará a difundir o Concello de Pontevedra recolle todas as actividades excepto as que se organizan para os centros educativos. Este ano, tal e como avanzou Fouces, esforzáronse en completar todo o mapa escolar do municipio e, "costou que así fora", pero todos os colexios participarán como colaboradores. Esta "gran noticia" supoñerá que algún colexio de fóra do municipio quede fóra, pero cabe apuntar que o Salón é un proxecto organizado e financiado integramente polo Concello de Pontevedra que debe dar prioridade aos veciños do municipio.

Segundo as cifras facilitadas, haberá uns 60 centros educativos colaboradores de Pontevedra, Poio, Marín e outros municipios e máis colexios que aínda non puideron contabilizar visitarán as instalacións do Pazo dá Cultura durante a semana. Este ano terán que ser menos que en edicións anteriores porque coincide un festivo nas datas do evento.