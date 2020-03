VIDEO.- Así soa "Non saias", a canción coa que Os Trazantes de Tenorio animan a respectar a corentena

Unha semana de corentena dá para moito. Sobre todo se, como Os Trazantes de Tenorio, o coronavirus non reduce as túas inquedanzas culturais. A pesar do confinamento ou, mellor dito, como consecuencia del, veñen de estrear unha nova canción.

Trátase de "Non saias", un tema co que buscan concienciar á cidadanía da importancia de quedar na casa para loitar contra a transmisión do coronavirus e para mandar unha mensaxe de ánimo a toda a sociedade contra esta crise sanitaria.

A agrupación musical, ante a imposibilidade de manter os seus ensaios de temas e bailes, optou por deseñar unha pequena idea para entreter e seguir ensinando aos máis pequenos e facer máis levadeiras estas xornadas.

Así, propúxoselle a todos os cativos e membros que cantaran, dende os seus domicilios, unhas coplas para versionar unha canción moi coñecida que acabou rematando neste tema, concibido como un canto de loita e esperanza.

A este espírito, e a través da mensaxería instantánea, foron engadindo máis participantes, polo que tamén se elaborou unha especie de videoclip que acaban de estrear nas redes sociais.