VÍDEO.- Así soan as colaboracións de músicos pontevedreses durante o confinamento

El músico pontevedrés Carlos Rodríguez CC BY-NC-SA

O sector cultural vaticina tempos difíciles, e dentro do mesmo o ámbito profesional da música non é alleo á perspectiva. A rede, internet, está a ser a ferramenta dispoñible para achegarse ao seu público ou para manter a súa visibilidade e pasar tantas horas de confinamento.

Unha mestura de todo iso é o que están a facer músicos profesionais e amateurs de Pontevedra. María García, estuda Son e toca o baixo; Fernando Rodríguez toca o ukelele e é informático profesionalmente; e Carlos Rodríguez é músico profesional, defínese como " politoximúsico" e toca o baixo, a guitarra, o ukelele, teclados, batería... Todos compaxinan as súas obrigacións laborais e familiares cunhas horas dedicadas a tocar entre eles e editar vídeos desas interpretacións que logo soben ás súas redes sociais.

"Non son jam session nas que cada un toca o que lle vai saíndo", explica Carlos. Primeiramente póñense de acordo no tema; logo fan arranxos para adecualo ás duracións idóneas na rede, os seus gustos, tonalidades e fanse chegar as partituras. Outro paso é que cada un grávese na súa casa cos medios dos que dispoñen. Os últimos pasos son para o ensablaje, montaxe e edición final dun único vídeo. O primeiro resultado foi unha versión do 'Isn' t she lovely' de Stevie Wonder.

Para o seguinte vídeo, Carlos Rodríguez, promotor do concerto homenaxe que en xaneiro se ofreceu no Teatro Principal a Miguel Guerra, dos Black Stones; contactou con María Costas e Jose Churruca e co mesmo procedemento sacaron adiante outra colaboración sobre o tema de Bob Marley 'Non woman non cry' contando para a montaxe con Juanan Martín.

Estes vídeos musicais están a recibir nas súas redes sociais visitas e "respostas moi positivas" de usuarios de Estados Unidos, Australia, Xapón, Francia ou Inglaterra. Son dose de optimismo ante a conxuntura que se aveciña: "isto vén para quedar, estimo, ata o ano próximo, porque non vexo perspectivas a medio prazo de eventos en vivo. Vai facer falta unha reciclaxe en condicións e dereitos laborais e sociais dos músicos" considera Rodríguez.

Carlos segue contactando con máis músicos e perfilando novos temas "para manternos entretidos e activos e contribuír tamén ao entretemento doutras persoas", así que a cita musical está nas súas redes sociais.