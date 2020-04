Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil para aliviar o confinamento

A concelleira de Cultura de Pontevedra, Carme Fouces, anuncia que a terceira edición do certame de literatura xuvenil "Premio María Victoria Moreno" segue adiante, malia o estado de alarma no que nos atopamos.

Neste sentido, para a concelleira é importante poder manter todas as actividades posibles de xeito que "seguimos coa política de non cancelación da cultura e convocamos o III Premio de Literatura Xuvenil María Victoria Moreno. Igual que fixemos con outros proxectos coma o Salón do Libro, adaptando o seu formato ao dixital e compartindo contidos remunerados, porque a cultura debe ser sempre remunerada, decidimos non adiar este certame e agardamos e desexamos que os nosos escritores e escritoras foran visitados pola inspiración durante o confinamento e recibamos unha chea de obras fermosas e de gran calidade como en certames anteriores".

Esta terceira edición do premio levarase a cabo da man da editorial Cuarto de Inverno, que editará e publicará a obra gañadora, dotada con 4.000 euros por parte do Concello de Pontevedra a través do Organismo Autónomo Pazo da Cultura.

O prazo de presentación das obras, inéditas, en lingua galega e cun máximo de 250.000 caracteres, abrirá ao día seguinte da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. A concelleira non pode sinalar a data, dado o estado de alarma no que nos atopamos e que vén retrasando a actividade administrativa, en todo caso, "agarda que suceda pronto".