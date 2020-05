VÍDEO.- Os 'Aturuxos ao vento' para o sector sanitario das Pandereteiras de Verducido

Clara e Candela Fariña Castro xunto a Cecilia Tilve Solla conforman Pandereteiras de Verducido. Acaban de facer público, como elas saben, coa súa música, e coas limitacións físicas e materiais ás que obriga o confinamento, un agradecemento a todos os colectivos profesionais considerados esenciais nesta pandemia e en especial ao sector sanitario.

O tema leva por título 'Aturuxos ao vento' e pode verse no seu perfil de Facebook. A idea comezou nas datas de Semana Santa. Tanto a nai como a madriña de Clara son enfermeiras e "xa que todos os anos os meus padriños danme a Pascua, por que non facelo ao revés nesta ocasión?" lembra.

Así, aínda que a canción conleva ese agasallo particular, tamén quixeron facelo extensivo "a todas as persoas que están a traballar, loitando, para que o resto podamos seguir coas nosas vidas".

O acompañamento tivo que limitarse á guitarra, compuxo, puxo voz e consultou coa súa irmá Candela e con Cecilia, curmá de ambas "e que vive a cen metros, pero se non se pode saír pois hai que respectalo e non saír". Tamén tiveron ideas para a gravación e para editar o vídeo. Usaron imaxes de "momentos actuais, unhas amables e outras duras"

A intención que teñen as Pandereteiras de Verducido é que "cando se poidan celebrar actuacións, adaptala para tocala con todos os nosos instrumentos".

Estas tres novas, dadas as vinculacións profesionais na familia, están a coñecer de preto como está a vivir o sector sanitario esta pandemia. Se lles preguntas polo seu futuro na tesitura do sector musical, Clara Fariña responde que "vai ser complicado, e xa non é unha cuestión económica, é pola falta de contacto coas persoas que nos escoitan. Pero nada dura para sempre, volveremos saír e volveremos facelo o mellor que podamos e mesmo máis forte".

Ademais da súa faceta artística, as tres son estudantes. Candela estuda primeiro curso de Enfermería, polo que, por esta vía tamén está a coñecer en primeira persoa como vive esta profesión a crise sanitaria; Cecilia está en segundo de Bacharelato e afronta a preparación da ABAU e Clara este ano cursa terceiro da ESO. "Levámolo como boamente podemos" di a máis nova das Pandereteiras.