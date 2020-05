Poio Cultura ofrece xa diversas propostas virtuais para participar no Día das Letras

O Concello de Poio, e concretamente o departamento de Cultura, segue trasladando ás súas redes sociais a celebración das datas e eventos sinalados no calendario mentres as circunstancias ás que obriga a pandemia non permiten levalas a cabo presencialmente. É o caso do Día das Letras Galegas, que desde este xoves e ata o domingo, data da súa celebración, ven acompañada de varias propostas para todas as idades.

Accedendo ao perfil Poio Cultura atoparanse ligazóns, documentos e actividades virtuais que promove a Real Academia da Lingua Galega ou o Consello da Cultura Galega. Ademais o domingo, atoparán audios, imaxes e perfís biográficos para profundar na persoa e legado de Ricardo Carvalho Calero,

A concelleira de Cultura de Poio, Raquel Rodríguez, lembra que Carvalho Calero, primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega foi unha "figura fundamental que exerceu de nexo entre as manifestacións culturais, sociais e políticas previas á Guerra Civil de 1936 e á recuperación das nosas cultura unha vez chegada a democracia".

Rodríguez agarda que esta celebración virtual das Letras Galegas teña unha resposta semellante á que tiveron convocatorias anteriores nestes dous meses como a Festa dúas Maios ou o Día do Libro.