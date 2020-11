O reparto e o director Alfonso Zarauza presentarán 'Ons' na apertura do Culturgal, antes da súa estrea nas salas comerciais

Fotograma de 'Ons', de Alfonso Zarauza © Festival de Sevilla Fotograma de 'Ons', de Alfonso Zarauza © Festival de Sevilla

'Ons', a última película realizada por Alfonso Zarauza presentarase no Culturgal o vindeiro venres 27 de novembro na apertura desta cita coas producións culturais de Galicia. O auditorio do Pazo da Cultura acollerá ao director Alfonso Zarauza e á repartición, ademais dun miniconcierto previo á proxección a cargo da banda Chicharrón, que interpreta o tema principal da banda sonora do filme.

A película estreouse mundialmente no Festival de Cinema Europeo de Sevilla este mesmo xoves 12 e ofrecerase o 22 de novembro na 34 edición de CineEuropa en Santiago de Compostela. A terceira proxección será en Pontevedra nunha das poucas actividades con formato presencial, xa que a maioría de eventos da edición deste ano do Culturgal contarán cunha emisión online debido ás medidas das autoridades sanitarias para evitar a expansión do virus.

As invitacións poderanse acadar a través da páxina de Culturgal unha semana antes da presentación. As prazas do auditorio atoparanse limitadas atendendo aos protocolos sanitarios.

A película foi rodada no outono de 2019 na illa pertencente ao municipio de Bueu nunha rodaxe marcada por numerosas dificultades. A trama conta a historia dun matrimonio en crise que traslada o seu domicilio a Ons e que se verán marcados polos acontecementos que se producen na illa nun argumento cargado de elementos dramáticos e de misterio.

O reparto está encabezado por Melania Cruz e Antonio Durán "Morris", ademais doutros nomes destacados na interpretación en Galicia como o pontevedrés Xúlio Abonjo, María Vázquez, Miguel de Lira ou Marta Lado.

'Ons' é unha película moi esperada polo público e presentarase en Culturgal antes de chegar ás salas comerciais. A súa proposta, segundo Alfonso Zarauza, é moi enigmática, poderosa e fermosa, tanto a nivel estético, fotográfico, colorista e plástico, "como a nivel conceptual, discursivo".