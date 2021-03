Comeza a segunda edición da Escola de Letras

Anna R. Figueiredo e Elvira Ribeiro © PontevedraViva Inma López Silva, escritora © Inma López Silva

Despois da súa excepcional acollida no 2020, a Deputación de Pontevedra e a Editorial Galaxia volven coa segunda edición da Escola de Letras para ofrecer unha nova oferta formativa de creación literaria dirixida a todas aquelas persoas que desexen aprender e gozar da palabra con algunhas das voces da escrita máis importantes do panorama galego actual.

Deste xeito, a partir deste luns, 1 de marzo, ás 8 horas, abrirase o prazo de inscrición para os seis cursos que ao longo deste 2021 oferta a Escola, que dirixe Francisco Castro e que suma este ano ao seu profesorado ás autoras Anna Figueiredo e Elvira Ribeiro, que ofrecerán estas actividades xunto a Inma López Silva, Antonio García Teijeiro e Diego Giráldez.

Os cursos desenvolveranse entre marzo e decembro nas sedes da Deputación en Pontevedra e Vigo –en principio de xeito presencial, aínda que se a situación sanitaria o require desenvolveranse de xeito telemático- en horario de 18.00 a 20.00 horas, e en cada un ofértanse quince prazas.

Máis polo miúdo, comezarán co Obradoiro Literario que impartirá Inma López Silva en Vigo, previsto para os días 15 e 22 de marzo; 12, 19 e 26 de abril e os días 3, 10 e 24 de maio. A autora ofrecerá este mesmo curso en Pontevedra, concretamente os días 17 e 24 de marzo; 14, 21 e 28 de abril e 5, 12 e 18 de maio.

En xuño (días 2 e 9), Antonio García Teijeiro ofrecerá en Pontevedra o seu Obradoiro de Poesía, mentres que en setembro será Anna Figueiredo quen tome o relevo para impartir o curso “Escribir unha novela”, que terá lugar en Vigo os días 15, 22 e 29 de setembro; 6, 13, 20 e 27 de outubro e 3 de novembro.

Os dous últimos cursos desenvolveranse en Pontevedra. Así, Diego Giráldez ofrecerá o seu Obradoiro Literario os días 6, 13, 20 e 27 de outubro e 3 de novembro, mentres que Elvira Ribeiro impartirá un Obradoiro de Poesía os días 2 e 9 de decembro. Todas estas actividades, ao igual que na edición anterior, serán de balde e o alumnado recibirá todo o material na propia Escola.

As persoas interesadas en participar deberán ter máis de 16 anos e enviar un correo electrónico ao enderezo escoladeletras@editorialgalaxia.gal, indicando o nome completo do alumno; o seu correo electrónico e número de teléfono. No asunto e no corpo do correo débese sinalar o obradoiro no que se desexa participar e o nome do docente, por orde de preferencia e só será posible anotarse en dous cursos por persoa.

Non é preciso que o alumnado teña coñecementos previos e a inscrición formalizarase por estrita orde de chegada das solicitudes ata completar o aforo de cada curso. Terán preferencia as persoas que non participaron en ningún obradoiro dos celebrados ata agora.

Hai que lembrar que na súa primeira edición, as prazas para os cursos da Escola esgotáronse en hora e media e a lista de agarda para matricularse nalgún dos cursos mesmo superou as 200 persoas.

A Deputación de Pontevedra puxo en marcha xunto á Editorial Galaxia a Escola de Letras no 2020, converténdose no primeiro proxecto deste tipo en Galicia e un dos poucos existentes no Estado. A premisa coa que naceu esta iniciativa é a de fomentar o talento na provincia e xerar un espazo de encontro entre autores consagrados e persoas amantes da literatura galega, a través dun variado abano de obradoiros , de novela, relato ou poesía, para todas as idades.

Amais destes cursos, a Escola de Letras tamén ofertou, e continuará a facelo nesta segunda edición, varias materclass abertas a toda a cidadanía, nas se convida a diversos autores a realizar unha clase práctica.