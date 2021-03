Manel Loureiro reabre "a súa porta" para reencontrarse cos seus lectores en Cronopios

Manel Loureiro asina exemplares da súa novela "La puerta" en Cronopios © Cristina Saiz Manel Loureiro asina exemplares da súa novela "La puerta" en Cronopios © Cristina Saiz

O seu foi, sen dúbida, un dos libros máis vendidos en Pontevedra -e en gran parte de España- no último ano. Por iso é polo que non sexa estraño que, unha vez que as restricións da covid-19 permitírono, quixese asinar exemplares da súa última novela.

Manel Loureiro protagonizou unha xornada de firmas e conversacións íntimas cos seus lectores na librería Cronopios. Fíxoo con este libro La Puerta, que non deixa de darlle satisfaccións polas boas críticas recibidas e o seu volume de vendas.

Con todas as medidas de seguridade pertinentes e evitando aglomeracións, Loureiro recibiu aos seus seguidores para inmortalizar nos seus libros unha dedicatoria que todos eles gardarán como ouro en pano e departir uns instantes co autor.

La Puerta (Planeta, 2020) é un thriller ambientado na Galicia máis misteriosa e lendaria.

O achado do cadáver dunha moza, asasinada mediante unha antiga forma ritual aos pés da mítica Puerta de Alén, desconcerta aos seus investigadores.

A axente Raquel Colina é unha recentemente chegada a ese recuncho perdido de Galicia para tratar de salvar ao seu fillo, ao que a medicina xa non pode curar. Sen outra alternativa, e chea de dúbidas, Raquel recorrera a unha menciñeira local, que prometía a súa sanación.

Con todo, a misteriosa desaparición da curandeira e o descubrimento da vítima de La Puerta fan sospeitar a Raquel que ambos os casos poden estar relacionados.

Durante a firma dos libros, a primeira que realiza este 2021, Manel Loureiro destacou que aínda no medio da pandemia "é fundamental demostrar que a vida normal pode seguir" e que a cultura é segura "sempre que se fagan as cousas ben".

Ademais, avanzou que haberá sorpresas "moi pronto" deixando entrever unha posible adaptación da súa última historia ao cinema ou á televisión. "Todo o que está a suceder ao redor de La Puerta é unha tolemia", sinalou.