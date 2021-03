8M | Imaxes artísticas e reivindicativas dentro na proposta '8 mulleres para o 8M' de Belas Artes

8 mulleres para o 8-M © Facultade de Belas Artes

Con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, a Facultade de Belas Artes pon en marcha a iniciativa '8 mulleres para o 8 M', unha proposta que pretende facer visible o papel da muller na arte contemporánea.

Oito docentes recomendaron unha ou dúas obras dunha artista que lles resultase interesante. A partir deste luns 8 comezarán a difundir cada semana a través da páxina web da Facultade e das redes sociais esas obras, incluíndo unha breve explicación e analizando os motivos desta selección da obra.

Mar Caldas foi a primeira en aceptar o reto e escollía dúas imaxes de Valie Export pola súa forza, potencia visual e capacidade para facer reflexionar ao público sobre as políticas de xénero. As obras son 'Action pants: Xenital Panic', de 1969, unha acción na que a artista recortou a entrepierna dos seus vaqueiros e comezou a camiñar polas butacas nunha sala de cinema de Munich.

A outra obra seleccionada foi From the Portfolio of Doggedness (1968), unha imaxe en que a artista pasea polas rúas de Viena levando o seu colaborador Peter Weibel como un can con correa. Mar Caldas sinala, segundo recolle o Duvi, que esta estratexia de investimento de roles, entre o feminino e o masculino, evidencia as relacións de dominación existentes.