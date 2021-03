Luis Bará presenta no Museo o caderno "Políticas públicas da memoria na Galiza"

Presentación do caderno "Políticas públicas da memoria na Galiza" © Mónica Patxot Presentación do caderno "Políticas públicas da memoria na Galiza" © Mónica Patxot

O Edificio Castelao do Museo de Pontevedra foi o lugar elixido pola Fundación Galiza Sempre para presentar o caderno Políticas públicas da memoria na Galiza, elaborado polo deputado do BNG no Parlamento galego, Luis Bará.

Nel, faise un repaso das políticas que se executaron por parte do goberno galego desde o 2005 no ámbito da memoria histórica e recolle as iniciativas levadas a cabo nos programas do Consello da Memoria de Galiza, a declaración da illa de San Simón como Illa da Memoria ou o proxecto interuniversitario de Nomes e Voces.

Estes proxectos, segundo relata Bará no caderno, ficaron no esquecemento co cambio de goberno en 2009, suprimindo as actividades ou retirándolle o apoio económico.

O caderno é ao mesmo tempo un chamamento á dignificación das vítimas da ditadura franquista como unha materia aínda pendente.

Esta publicación é a terceira dunha colección da que forman xa parte títulos como Eucaliptos e o forestal arborado ou Unha proposta para a ría de Ferrol.

A colección complementarase ao longo deste ano cos títulos Unha revisión sobre a lei galega de violencia de xénero, Un feminismo galego e A loita pola recuperación da Illa da Creba.