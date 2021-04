Recollidas 30.000 sinaturas para demandar unha canle Xabarín Club 24 horas

Mesa de recollida de sinaturas na Praza de Ourense, Pontevedra © Isabel Feijóo Mesa de recollida de sinaturas na Praza de Ourense, Pontevedra © Isabel Feijóo Mesa de recollida de sinaturas na Praza de Ourense, Pontevedra © Isabel Feijóo

Representantes da Mesa pola Normalización Lingüística (MNL) situáronse este mércores na Praza de Ourense en Pontevedra, cunha mesa informativa e de recollida de sinaturas para a iniciativa popular de crear unha canle pública en galego para a cativada.

O obxetivo da campaña é que a CRTVG aumente a oferta en galego destinada á programación infantil e xuvenil a través dunha canle Xabarín Club as 24 horas. Con isto preténdese que se retome o labor que fixo nos seus tempos o Xabarín Club impulsando o galego entre os máis cativos da casa.

Sabela Bará, profesora de lingua galega e representante da MNL, lamentou este mércores que o galego sexa a única lingua oficial do Estado español que non conta cunha canle de emisión continudada de programación infantil e xuvenil. O resultado disto é que só o 4,6% da programación infantil semanal está en galego, caendo ao 2,7% na fin de semana, segundo a Mesa pola Normalización lingüística.

Esta campaña comezou a súa andada hai un ano e está a punto de rematar, recollendo estes días as últimas sinaturas para a súa posterior presentación no Parlamento de Galicia. Segundo Bará, a iniciativa está tendo moita acollida e levan ata o momento sobre 30.000 sinaturas recollidas para reclamar unha canle Xabarín Club que emita continuadamente en galego e coa súa App, todos os días do ano, contidos actuais, anteriores de éxito, atractivos e de interese para a infancia e a mocidade galega.

Ademais, a iniciativa reclama, entre outras peticións, ao Goberno español que RTVE emita todos os seus contidos con opción dobrada ao galego na programación de Clan, a canle específica da RTVE para público infantil e xuvenil.

Segundo a Mesa da Normalización Lingüística aínda segue aberto o prazo para poder asinar, e pódese facer nos establecementos e asociacións que colaboran coa campaña (pódense consultar aquí), ou contactando coa entidade a través do seu correo electrónico: xabarintv@amesa.gal, ou no teléfono de contacto: 981 563 885