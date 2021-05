Novas incorporacións ao cartel do 'Atlantic Fest' 2021: Depedro e Johnny B. Zero

Cartel do Atlantic Fest 2021 ©

O 'Atlantic Fest' segue completando o cartel que ofrecerá ao público dentro da súa edición pandémica de 2021, unha programación especial que encherá de música Vilagarcía entre o 12 e o 24 de xullo. As dúas novas incorporacións son Depedro e Johnny B. Zero.

A actuación de Depedro será o sábado 17 de xullo, no escenario Vibra Mahou, a plataforma musical Mahou Cinco Estrellas. Súmase, desta forma, a outros artistas xa confirmados para ese día como León Benavente. Ambos os concertos son independentes e en diferentes horarios.

As entradas de Depedro están xa á venda na web ao prezo de 18 euros.

O artista madrileño presentará o seu novo traballo, 'Máquina de piedad', no que se achega a un Depedro cunha humanidade sincera e empática. Son as primeiras cancións novas desde o seu disco 'El pasajero' (sen contar o seu disco infantil 'Érase una vez') e había moito atasco emocional que soltar.

Johnny B. Zero tocará o venres 23 de xullo no escenario Paco y Lola, situado na Praza da Peixaría de Vilagarcía de Arousa. As entradas xa están esgotadas, xa que acompañarán aos galegos Verto no mesmo escenario.

Os valencianos teñen unha traxectoria honesta e sólida, baseada en dous piares fundamentais: as cancións rechamantes e pegadizas e a forte conexión co público. Manteñen unha formación algo extravagante (batería, sintetizador, saxo e guitarra).

Aínda quedan por confirmar os artistas que se unirán á programación o sábado 24 de xullo.

O principal estará situado na entrada da praia da Concha, que concentrará o festival en 2022. Alí desenvolverase a programación do Vibra Mahou, con Zahara (xoves 15), Dorian (venres 16), León Benavente e Depedro (sábado 17) e Sidonie + Lori Meyers (sábado 18).

Co apoio da Xunta de Galicia, o escenario Xacobeo 21-22 estará no auditorio de Vilagarcía, onde haberá actuacións cunha capacidade máis reducida.

Trátase de La habitación roja (martes 13), María José Llergo (mércores 14), Derbi Motoreta' s Burrito Cachimba (martes 20), Anni B Sweet (mércores 21) e Rufus T. Firefly (xoves 22).

A praza da Peixaría, pola súa banda, será o lugar onde estea o escenario Paco e Lola que, entre outros concertos, acollerá o de Verto e Johnny B. Zero (venres 23).

O piñeiral da praia da Concha será o cuarto escenario de concertos aínda que, por agora, non se especificou cales deles serán.

As entradas para o festival están xa á venda só a través da páxina web www.atlanticfest.com.

As entradas véndense de maneira individual para cada artista ata completar ocupación. A ocupación é moi limitada debido aos protocolos covid-19. Nalgúns espazos podería ampliarse a capacidade se os protocolos variasen.