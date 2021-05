Marín conmemora a lingua galega e a Xela Arias a través da capacidade literaria dous seus escolares

O Salón de Plenos do Concello de Marín acolleu este luns o acto central da conmemoración do Día das Letras Galegas no municipio. O acto serviu para conmemorar a lingua galega e o legado de Xela Arias, autora homenaxeada este ano, e tamén a capacidade literaria dos premiados no XVI Premio de Narración Curta do Concello de Marín.

A alcaldesa de Marín, María Ramallo, e a concelleira de Cultura, Beatriz Rodríguez, presidiron o acto e agradeceron a participación no certame e o compromiso co idioma galego tanto das xeracións adultas como dos escolares de Marín.

O XVI Premio de Narración Curta do Concello de Marín premiou este ano, na categoría de adulto, que supón 1.000 euros de retribución, a Alicia Rodríguez Massó, pola súa obra 'A chamada'.

No ámbito infantil, no que se repartiron lotes de material escolar, a primeira categoría tivo tres premiados. O primeiro premio foi para Adriana Cambeiro Méndez, do CEP Sequelo, polo texto 'O sombreiro'. O segundo premio recaeu no alumno tamén do Sequelo, Abel Garrido Dasilva, pola creación 'O pequeno extraño'. O terceiro premio foi para Iván Pazos Blanco, por 'Pepiño', alumno do San Narciso.

Na segunda categoría, o primeiro premio foi para o alumno tamén do San Narciso, Doel Nogueira Veiga, pola obra 'Todo o revés'. O segundo premio levouno a estudante deste mesmo centro Noa López Giménez, por 'O avó máxico'. O último premio desta categoría acabou nas mans de Álvaro Tomé Miguélez, do CEP Sequelo, polo seu texto titulado 'O Misterio'.

A terceira categoría da modalidade de centros escolares pechouse só co primeiro premio, entregado a Zoe Martínez Ribó, do Sequelo, por 'A protectora das palabras'.