Oficios, tradicións e xogos populares retornan esta fin de semana a Baión

Traballo tradicional de alfarería © Xunta de Galicia

O Campo da Igrexa de Baión acollerá, durante as xornadas do sábado 4 e o domingo 5, a cuarta Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares, que organiza a Asociación Cultural O Castro.

Nesta iniciativa van recrearse tradicións dos anos sesenta e setenta cun programa en que se recollen exhibicións de oficios como os de carpinteiros, ferreiros, augardenteiros, alfareiros ou zoqueiros.

Ademais, durante as xornadas, están previstos obradoiros destinados a amosar a elaboración de produtos tradicionais ou a creación de cestas. As persoas que se acheguen ata a carpa poderán ver carros do país con bois, corta de toxos ou aprenden a debullar o millo. Tamén se realizarán xogos populares como o aro, a chave ou os bolos.

A inauguración será o sábado 4 ás 13.00 horas e as actividades contarán con sesións especiais infantís e xuvenís. O grupo M-80 actuará a partir das 21.00 horas, antes da celebración da Noite Meiga e da andaina da Santa Compaña, que finalizará cunha queimada.

Ao longo do domingo 5, os actos retomaranse a partir das 11.00 horas e concluirán coa actuació ndo grupo Vilamariachi. A organización lembra que deberán respectarse rigorosamente as normas sanitarias en vigor e que haberá aparcamento gratuíto na zona.