O festival Son de Marín contará con 14 actuacións esta fin de semana

O festival Son de Marín celebrará a súa novena edición o venres e o sábado enchendo de música e cultura as rúas da vila.

O evento, organizado por Dibay, foi presentado este martes polos concelleiros Manuel Santos e Beatriz Rodríguez xunto con Benito Salgado, dos Saljariteiros.

As actividades comezan o venres, a partir das 17.00 horas, cunha ofrenda floral no Cemiterio de Santomé de Piñeiro, onde está enterrado John Balan.

Ás 21.00 horas, Os Saljariteiros porán en marcha na Alameda o seu Marín Canta, no que estarán acompañados da Big Band OT. Nesta edición, farase unha mención especial a José Gil, xa que neste evento sempre se trata de homenaxear a persoas importantes para a cultura da vila.

O sábado pola mañá ás 11.00 horas farase o habitual pasarrúas, dividido entre distintas zonas e formacións artísticas. A Batucada Os da Caña estará pola zona centro de Marín. Os de Marín estarán na contorna da Praza de Abastos e a Residencia da Terceira Idade, un paso obrigado para os usuarios do centro que se realizará desde a entrada. Os Chaneiros pasarán por toda a Rúa Ezequiel Massoni e Jaime Janer e Maracumbé Batucada percorrerá a Barriada de Pescadores, Concepción Arenal, a Praza do Regueiro e a Avenida de Ourense.

A partir das 12.00 horas, comezarán os concertos coa actuación de Art&Maña, na Praza 8 de marzo. Á mesma hora, na zona da Banda do Río, xunto ao Underground, actuará Gaiteiro Moderno, coa súa proposta de fusión gaita. Ás 12.30 horas, a Banda de Música Musimarín actuará en Fondo do Saco e a partir das 13.00 horas, as versión de Broken Bones soarán na Rúa Ezequiel Massoni, xunto ao Klee e ao Atalaya.

Ás 13.00 horas, Paula Gago Otero con Francisco Javier Morgade, mestres do Centro Superior de Música de Galicia, iniciarán a súa actuación na Praza do Reloxo, na Rúa do Sol. Nesta praza, porase un punto de música de cámara que se manterá de cara a novas edicións.

O peche da mañá será con Dani Barreiro, ás 13.00 horas no Palco de Música, e está pensado para público familiar, xa que interpretará cancións infantís e tamén clásicos para os pais e nais.

A música arrancará de novo ás 19.30 horas no Bar Real, con Eva Pico, unha artista marinense, que estará acompañada por Marián Hastings e Sara Castro.

Ás 20.00 horas dará comezo a homenaxe a John Balan na Alameda, presentado por Xosé Vilas e Julio Santos. Farase un agradecemento especial a Lucía Budiño, que foi presidenta dos Chaneiros e unha persoa moi activa no mundo da música tradicional en Marín.

Ás 21.00 horas, Top Legends tocará en Méndez Núñez, na zona de atrás do Concello, e á mesma hora, Ricardo Ferreira actuará na contorna do Rincón de Juansito. Pola súa banda, Gran Garaje tocará en Serafín Tobío, na zona das Vides. Ás 22.00 horas, o peche final de Son de Marín será o concerto de Ricardo Parada.