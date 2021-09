A mirada cómica dun palestino sobre occidente, no ciclo Amal en Ruta

It must be heaven (De súpeto, o paraíso), unha longametraxe de ficción dirixida por un dos máximos expoñentes do cinema palestino, o director Elia Suleiman, será a película que se exhiba este xoves no Teatro Principal, dentro do ciclo de cinema euroárabe Amal en Ruta.

A entrada a esta sesión, que comezará ás 21:00 horas, será libre ata completar aforo.

En It must be heaven, o director Elia Suleiman, debido á nostalxia, viaxa por diferentes cidades do mundo buscando similitudes coa súa terra natal, Palestina.

No proceso de atopar un novo fogar, Suleiman dáse conta de que Palestina parece estar a lle perseguir alá onde vai. A esperanza dun novo comezo termina converténdose nunha comedia repleta de erros.

A película, traducida como De súpeto, o paraíso, recibiu o pasado ano mención especial e o Premio FIPRESCI no Festival de Cannes.

Foi ademais a coprodución elixida por Palestina como candidata a mellor filme internacional nos Óscar 2020.