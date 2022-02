RADIO.- Tras 'El cuaderno de bitácora' Víctor Efrén Castro alza o voo con 'Kamikazes. Pájaros con vértigo'

Víctor Efrén Castro volve a PontevedraViva Radio co seu último libro de poesía © Mónica Patxot

A primeira ocasión en que Víctor Efrén Castro Cereijo puxo nome a un podcast do 'Cara a cara' foi para presentar o seu primeiro libro de poesía. Era un once de marzo de 2020, tres días despois decretábase o estado de alarma en España e comezaba o confinamento.

Precisamente a portas do que estaba por vir, naquel libro dicía: "navegar dentro de uno mesmo é unha viaxe difícil, arduo e apaixonante. É necesario autoconocerse para poder reaccionar e non naufragar nun mar de dúbidas e preguntas. Desta maneira pódese sacar proveito do vento a favor e avanzar, aguantar o temporal sen afundirche nas profundidades das malas series".

Na súa segunda visita a PontevedraViva Radio para dar a coñecer o seu segundo poemario, fálanos daquelas semanas de illamento. Un tempo no que Víctor Castro foi dando forma a 'Kamikazes. Pájaros con vértigo'. Nestas páxinas reflicte que "hai moitas cousas que nos dan medo e agora máis, pero ao final temos que facelas".

Nesta ocasión ademais de escribir tamén debuxou as súas ilustracións: "son debuxos que para min transmiten algo. Son ilustracións sinxelas para introducir ou dar signifcado a algúns poemas. E fai que ademais sexa aínda máis persoal", explica. Polo momento 'Kamikazes. Pájaros con vértigo' esperará a dispoñer dunhas condicións sanitarias máis favorables para ser presentado en público.