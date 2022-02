Os 'Narcogallegos' de Víctor Méndez chegan a Movistar Plus en formato documental

© Movistar Plus

O xornalista pontevedrés Víctor Méndez deulle unha nova vida ao seu proxecto editorial Narcogallegos. Tras o éxito do libro, púxose tras as cámaras, como guionista e director, dun documental que estreará Movistar Plus o próximo 16 de febreiro.

Co mesmo título de Narcogallegos, este documental de dous episodios debulla o negocio das drogas desde varias perspectivas e pon en valor o traballo das forzas de seguridade na súa loita contra o narcotráfico.

O documental, cuxo segundo episodio emitirase o 23 de febreiro, narrará como a finais dos anos 80 as costas galegas convertéronse na principal porta de entrada da cocaína en Europa.

As administracións tiveron que tomar medidas e os mellores axentes antidroga do país desprazáronse ata Pontevedra para tentar atallar o problema.

A xustiza local tivo que adecuarse aos tempos e os policías que xa estaban no territorio comezaron a cooperar cos recentemente chegados.

Ademais, este traballo audiovisual, producido por Imaco, conta como é o mercado actual da droga, como evolucionou o seu transporte nos últimos anos, quen recolleu a testemuña de Sito Miñanco e quen son os capos actuais do narcotráfico.

Mostrará, doutra banda, como Galicia, xunto a Holanda e Alxeciras, segue sendo un dos puntos neurálxicos da recepción e distribución de droga por toda Europa.

Para iso, cada entrega do documental debullará como funciona este negocio desde todas as perspectivas posibles: os bos, os malos, infiltrados, xornalistas e a sociedade civil.

Narcogallegos conseguiu que, por primeira vez, sente ante a cámara o xefe dun cártel colombiano en España, achegando un testemuño de impacto que non deixará a ninguén indiferente.