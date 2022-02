Un Stradivarius de 1722 será protagonista dun concerto para a mocidade en Vilagarcía

Alumnado de bacharelato terá a oportunidade de asistir este venres 11 a un concerto gratuíto no que sobre o escenario do Auditorio de Vilagarcía soará un Stradivarius de 1722, un violín que ofrece un son aclamado por todos os amantes da música.

Kevin Zhu, de 21 anos, é o artista escollido para tocar este instrumento de corda. Trátase do gañador máis novo na historia do concurso Paganini. Estará acompañado polo pianista Julien Quentin, figura habitual no Festival de Verbier. A sesión para estudantes iniciarase ás 13.00 horas e acudirá alumnado dos institutos Miguel Ángel González Estévez, de Carril; do Cotarelo Valledor, de Sobradelo; e dos colexios Sagrada Familia e San Francisco. A actuación está organizada pola Sociedade Filarmónica de Vilagarcía e a Concellería de Cultura de Vilagarcía.

O resto do público terá a oportunidade de asistir a este concerto, que leva o título de 'Un violín en la ópera', a partir das 21.00 horas no Auditorio Municipal. O programa ofrece pezas da coñecida ' Porgy and Bess', de G. Gershwin; ademais de 'Love Song', de J. Suk; 'Carmen Fantasie', de Waxman; 'Faust' Fantasy Op.20, de Wieniawski; e 'Palpiti', Op.13, de Paganini.