Barón Rojo completa o cartel de concertos das festas de San Roque de Vilagarcía

O cartel de concertos das festas de San Roque de Vilagarcía de Arousa complétase coa incorporación dunha das bandas máis míticas do hard rock español.

Barón Rojo actuará no Parque da Xunqueira o próximo 13 de agosto, segundo anunciou o Concello de Vilagarcía. Será no marco da súa xira de despedidas que lle levará nos próximos meses por escenarios de toda España, Sudamérica e Estados Unidos.

Na súa actuación, Barón Rojo contará coa presenza como teloneiros do grupo Los Motores.

Desta forma a mítica banda únese a un cartel no que xa figuraban o xoves 11 de agosto La La Love You, o venres 12 de agosto Hens, o domingo 14 Mon Laferte e o venres 19 de agosto MClan. Ademais ese mesmo día 19 completaranse os festexos cunha verbena a cargo da orquestra New York, na Avenida dá Mariña.

Todas as actuacións musicais das festas de San Roque contarán con entrada de balde.