Amal en Ruta conclúe coa historia dun affaire entre unha muller israelí e un home palestino casados

Imaxe de 'The reports on Sarah and Saleem' © Amal en Ruta

Este venres 9 de setembro finaliza o ciclo Amal en Ruta que ao longo da semana ofreceu cinema euroárabe no Teatro Principal de Pontevedra. O último traballo que se poderá ver a partir das 21.00 horas deste venres, con entrada libre ata completar a capacidade, é a película que leva por título 'The reports on Sarah and Saleem' (Os informes sobre Sarah e Saleem).

A trama ofrece a historia dunha relación adúltera de Sarah, unha muller israelí que dirixe un café no oeste de Xerusalén, e Saleem, un palestino de Jersualén leste que traballa como repartidor. Cando as súas parellas coñecen os enganos, Saleem sitúase no punto de mira das forzas de seguridade de Israel.

Esta longametraxe de 127 minutos de duración está dirixido por Muayad Alayan e trátase dunha produción de 2018 entre Palestina, Países Baixos, Alemaña e México.