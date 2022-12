Cándido Pazó e Quico Cadaval comparten escenario este sábado no Auditorio da Illa de Arousa

Cándido Pazó e Quico Cadaval, que este sábado comparten escenario no Auditorio, non precisan presentación na Illa de Arousa. As súas reiteradas actuacións na localidade, incluso antes de seren concello de seu, afianzaron a súa conexión co público arousán, que sempre lles responde.

Por separado, pero no mesmo momento histórico, Pazó e Cadaval inauguraban en 1998 a andaina cultural da Illa como concello segregado de Vilanova. Cándido Pazó o recorda perfectamente. "A miña contada foi exactamente o 24 de xaneiro de 1998, recén comezada a andaina do concello da Illa de Arousa. Eu xa estivera actuando varias veces na Illa, con teatro. A primeira en 1977. A veciñanza xa falaba dun proxecto comunitario propio, algo que confiaban en que traería a democracia. Pero tiveron que pasar vinte anos. Por iso na contada de hai 25 anos notabas entre a xente un ambiente especial, como inaugural. Unha especie de “por fin”. Inda que sabían que estaba todo por facer, o cal é moi ilusionante".

Lembra tamén o contido daquela actuación, no escenario do Igafa porque A Illa carecía dunhas infraestruturas que se foron creando aos poucos nestes 25 anos de historia. "Sei que historias e lerias contei. Non é que o lembre, é que o teño anotado: Tectónica de placas, Serafín o Pinchiña, El pájaro pinto, O peido de Abelardo o Caruncho, Sisita e Arturito e Que lle den polo cu a Distéfano. Canta cousa!".

Pazó tira de retranca para recoñecer que "hoxe con unha desas historias xa encho unha sesión completa". E non o di por optimizar recursos senón que os seus conton "foron crecendo e collendo corpo co tempo. Como lle pasou ao concello que daquela nacía. De todas esas historias quizais faga referencia a Tectónica de placas. É que pode usarse como unha divertida metáfora destes 25 anos".

As entradas para este espectáculo que reúne no escenario do Auditorio a dous grandes actores galegos seguen á venta na Administración de Lotería e na biblioteca municipal a un prezo de 7 euros que se eleva a 10 si se compran na billeteira no mesmo día.

Esta actuación forma parte da programación deseñada pola Concellería de Cultura dirixida por Rosi Viana para finalizar os actos de conmemoración do 25 aniversario do Concello e que se completa ao longo de todo o mes con diversos concertos e actividades de Nadal, que terán continuidade xa este luns día 19 co primeiro concerto da Escola de Música Municipal ás 18 horas no Auditorio Municipal.