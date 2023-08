Celme volve levar o nome de Pontevedra ao Festival Internacional de Danza Folclórica de Edimburgo 11 anos despois

Visita de Celme a Edimburgo © Celme

A agrupación folclórica Celme regresou nos últimos días, 11 anos despois da última vez, a Edimburgo. Alí, participou no 26 Festival Internacional de Danza Folclórica de Edimburgo, organizado pola agrupación local Dunedin Dancers.

O grupo pontevedrés xa participara neste festival hai 28 e hai 11 anos e agora regresou cunha viaxe que, como os anteriores, deixou moi boas recordos dos seus bailes e músicas tradicionais na capital de Escocia.

Durante a súa estancia en Escocia, Celme actuou no centro da cidade de Edimburgo, en concreto na auditoría exterior de Princess Street Gradens, no Grassmarket e no Teatro da Academia de Edimburgo. Tamén se desprazou ata o Castelo de Stirling, onde actuou con grupos tamén convidados de Bélxica e Escocia.

A través da súa música e os seus bailes, miles de escoceses e visitantes na cidade puideron gozar da cultura galega e o nome de Pontevedra volveu soar en Escocia.

Os integrantes de Celme interpretaron para as escoceses muiñeiras, xotas, valse e pasodobres utilizando o seu vestiario de gala.

Recentemente chegados de Edimburgo, os integrantes de Celme participaron este sábado 12 de agosto na ofrenda á Virxe Peregrina, con actuacións na praza da Peregrina e na praza da Ferrería.

Celme celebrará en 2024 o seu 40 aniversario, para o que xa está a preparar diferentes actos na cidade.