Baiuca pon a bailar ás Festas da Peregrina

Concerto de Baiuca nas Festas da Peregrina © Mónica Patxot Concerto de Baiuca nas Festas da Peregrina © Mónica Patxot

A música galega foi protagonista este mércores nas Festas da Peregrina da man dunha das propostas máis rechamantes dos últimos anos, a de Baiuca.

O proxecto musical do catoirés Alejandro Guillán, referente no panorama galego pola súa mestura de sons folclóricos e música electrónica, puxo ao bailar aos pontevedreses na actuación central da xornada, no escenario da Praza de España.

Antes, o dúo Fetén Fetén amenizou o serán na Praza da Ferrería coa súa proposta de música, como eles mesmos definen, "para sonreir, bailar e emocionarse".

A programación das Festas da Peregrina ten continuidade este xoves 17 de agosto cunha nova xornada de eventos entre os que destacan o recital previsto de Os Coribantes de Buchabade na Ferrería (21.00 horas) e a mítica banda Mägo de Oz na Praza de España (22.30 horas), coñecida por fusionar estilos como o rock e o metal coa música celta e folk.

Pantalla completa Concerto de Baiuca nas Festas da Peregrina O artista, todo un referente na escena galega pola súa mestura do folk tradicional coa música electrónica, protagonizou este mércores o concerto principal da programación das Festas da Peregrina no escenario da Praza de España © Mónica Patxot