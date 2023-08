'Festa pagá' con Mägo de Oz na Praza de España

Concerto de Mägo de Oz nas Festas da Peregrina © Mónica Patxot Concerto de Mägo de Oz nas Festas da Peregrina © Mónica Patxot

As Festas da Peregrina empezan a encarar a súa recta final, e fano encadeando citas musicais con gran afluencia de público no escenario principal da Praza de España.

Alí subiron este xoves os madrileños Mägo de Oz, banda de folk metal cunha longa traxectoria que presentaban na Boa Vila a súa xira internacional 'Hasta que el cuerpo aguante Tour'.

A banda, recoñecida por todos por cancións como 'Fiesta pagana', puxo o punto rockeiro á programación festiva.

Antes, ás 21.00 horas, na Praza da Ferrería os encargados de poñer a animación musical foron Os Coribantes de Buchabade.

Para este venres 18 de agosto, se o tempo aguanta, a música tomará un pequeno respiro na Praza de España para dar paso ao espectáculo infantil 'Tarzán, o musical' ás 21.00 horas, mentres que na Ferrería está programado para as 22.30 horas un tributo a Mecano (22:30 horas).

En canto á fin de semana Vanesa Martín actuará o sábado 19 de agosto (22:30 horas) na Praza de España, e Rayden será o encargado de pechar os concertos no escenario principal o domingo 20 de agosto (22.30 horas) tras a cancelación por motivos de saúde do recital de Pimpinela que figuraba no programa das festas.