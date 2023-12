Un adestrador de Bueu, á fronte da selección de fútbol de Bangladesh

Recepción en Bueu al entrenador David Gómez © Concello de Bueu

Desde comezos de este ano, o adestrador de Bueu David Gómez é o segundo adestrador da selección de fútbol de Bangladesh. Con ese equipo acaba de conseguir a clasificación para a fase de grupos do Mundial que se xogará no ano 2026.

Gómez combina esta faceta deportiva, na que teletraballa boa parte do ano asistindo só cando hai concentracións ou campionatos, coa consulta de masaxes e osteopatía que creou no seu domicilio de Beluso.

Por todo este traballo, o salón de plenos do Concello de Bueu acolleu un acto de recoñecemento ao adestrador, ao que se lle entregou unha placa de madeira elaborada para a ocasión, e dúas bandeiras de Bueu.

Félix Juncal, alcalde da vila, salientou que "só a suma de traballo, a constancia e o esforzo é o que dá bos resultados" e que o que fai David "está ao alcance de poucas persoas".

O homenaxeado declarou emocionado que "esta etapa é moi especial e parte disto que está pasando é grazas á familia e todas as persoas que me acompañan", agradecendo ao pobo de Bueu por esta homenaxe "que me fai máis ilusión ca ningunha outra".

Juncal desexoulle todos os éxitos no Mundial do 2026 e encargoulle a Gómez que lle entregase ao equipo de Palestina unha bandeira de Bueu en solidariedade co pobo palestino.

David Gómez conta cunha gran experiencia como técnico no estranxeiro, en países como Estados Unidos, onde exerceu dende o 2015 ao 2020 como adestrador, primeiro dunha academia afiliada ao New York City, e logo en Washington para a do F.C. Barcelona.

Antes desa experiencia internacional pola que agora é recoñecido, Gómez adestrou aos cadetes do Beluso e tamén tivo un breve percorrido no Club de Fútbol de Bueu.