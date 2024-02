Récord do Mundo na segunda xornada do Nacional Máster de Natación en Ponte Muíños

O Campionato de España Máster de Inverno de Natación está a deixar momentos para o recordo no Complexo Deportivo Rías do Sur de Ponte Muíños.

Ademais de poder gozar do afán de superación de deportistas como Paco Domínguez, nacido en 1927 e nadador máis veterano da competición, o torneo nacional máster organizado polo Club Natación Galaico pode presumir xa de ver un récord do Mundo.

Conseguiuno na xornada do venres Ute Hasse, nadadora do Master Jerez, converténdose na gran protagonista na piscina pontevedresa. Hasse bateu a plusmarca mundial da 50 braza para maiores de 60 anos, cun tempo de 36.79 segundos superando o récord que ostentaba desde 2018 a australiana Jenny Whiteley.

Ademais en Ponte Muíños batéronse na segunda xornada do Campionato de España Máster outros seis récords nacionais. Foron os conseguidos por Rosa Segarra (50, 100 e 200 bolboreta +75), Ramona Guillén (100 bolboreta +65) e as remudas de 4x50 libres do CN Master Madrid +280 e Real Canoe NC +240.