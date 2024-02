Picada do TM Monte Porreiro contra o Arteal Santiago (4-2)

O Tenis de Mesa Monte Porreiro encaixou unha dolorosa derrota ante o Arteal Santiago no que foi un duelo crave da parte alta de Superdivisión masculina.

O equipo pontevedrés saíu a por todas e, a pesar de que caeu no primeiro partido do día, enseguida devolveu as táboas por medio de Miguel Ángel Vílchez. Bentancor non puido voltear o resultado e caeu ante Mendes, pero de novo Vílchez nun exercicio de resistencia, subiu o 2-2 ao marcador tras un apertado cuarto xogo que se decidiu por 10-12.

Con todo, o Arteal Santiago decantou o resultado ao seu favor nos dous últimos enfrontamentos, nos que André Filipe e Bentancor estiveron moi preto de puntuar pero cederon finalmente en dous apertados encontros que se decidiron en cinco mangas. O primeiro deles por 5-11, 12-10, 11-8, 9-11 e 11-9, e o segundo 8-11, 12-10, 11-9, 9-11, 11-5.

O seguinte encontro do cadro adestrado por Nando Álvarez será o domingo 10 de marzo no Príncipe Felipe ante o Universidad de Burgos.