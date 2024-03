Emotiva homenaxe do Pontevedra a Lusquiños, técnico da base recentemente falecido

Memorial Lusquiños celebrado no campo da Seca © Pontevedra Club de Fútbol SAD Memorial Lusquiños celebrado no campo da Seca © Pontevedra Club de Fútbol SAD

O Pontevedra Club de Fútbol rendeu este martes unha emotiva homenaxe a Juan Carlos Jamardo Lusquiños, técnico da base recentemente falecido.

Fíxoo coa organziación no campo da Seca dun torneo de categoría infantil, co equipo granate no exercía esta tempada funciones de delegado.

A familia de Lusquiños recibiu o agarimo de todo o Pontevedra Club de Fútbol nunha xornada na que participaron como convidadas tres grandes canteiras do fútbol galego como o CD Lugo, SD Compostela e Bergantiños.

Aínda que o resultado era o de menos, o Lugo proclamouse vencedor do primeiro Memorial Lusquiños, por diante do propio Pontevedra CF.

Terceiro finalizou o Bergantiños e cuarto o Compostela.