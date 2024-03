Antía Chamosa, preseleccionada para o Mundial de Marcha por Equipos pero sen praza na remuda mixta

A pesar do seu gran rendemento no criterium internacional organizado en Valencia, Antía Chamosa non pelexará por unha das prazas olímpicas da nova remuda mixta de marcha.

A atleta pontevedresa foi preseleccionada pola Real Federación Española de Atletismopara participar no Campionato do Mundo de Marcha por Equipos que se disputará o 21 de abril na cidade turca de Antalya, onde competirá na proba dos 20 quilómetros.

Antía rendeu a gran nivel na proba organizada polo equipo español para a nova modalidade de remudas, facendo parella con Miguel Ángel López. Con todo, a incorporación da bicampioa mundial María Pérez, ausente en Valencia, déixaa fóra das tres parellas que España presentará no Mundial de Antalya, que pon en xogo 22 das 25 prazas para asistir aos Xogos Olímpicos na remuda mixta (máximo dúas prazas por país).

A citada María Perez xunto a Cristina Montesinos e Laura García-Caro son as tres mulleres seleccionadas para a remuda, que completan como representación masculina Álvaro Martín, Miguel Ángel López e Alberto Amezcua.

No que respecta a Antía Chamosa competirá en Turquía nos 20 quilómetros, distancia na que foi quinta no último Campionato de España e na que acredita unha mellor marca de 1:31:24 que aspira a superar.

Foron preseleccionadas tamén por España para a mesma proba Raquel González, Paula Juárez, Lucía Redondo e Lida Sánchez-Puebla.