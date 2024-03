O Poio Pescamar logra a súa cuarta Copa Galicia ao vencer o Marín Futsal nunha final intensa

O Poio Pescamar celebra a vitoria na final da Copa Galicia © Deputación de Pontevedra Final da Copa Galicia de Fútbol Sala entre Poio Pescamar e Marín Futsal © Futsal RFGF Final da Copa Galicia de Fútbol Sala entre Poio Pescamar e Marín Futsal © Futsal RFGF Final da Copa Galicia de Fútbol Sala entre Poio Pescamar e Marín Futsal © Deputación de Pontevedra Final da Copa Galicia de Fútbol Sala entre Poio Pescamar e Marín Futsal © Futsal RFGF Final da Copa Galicia de Fútbol Sala entre Poio Pescamar e Marín Futsal © Futsal RFGF

O Poio Pescamar lograba a vitoria por 2-1 fronte ao Marín Futsal na gran final da Copa Galicia que se disputaba este xoves 28 no Pavillón Príncipe Felipe en Pontevedra.

O encontro foi moi disputado e o equipo que dirixe Luis López-Tulla lograba adiantarse no marcador cun gol de Irene García.

Con todo, cando restaban 8 minutos para o final da segunda parte, Débora Lavrador lograba o empate para o Marín Futsal aproveitando un descoido da zaga do Poio Pescamar nunha final que estaba a resultar moi intensa coas dúas afeccións facendo ruxir o Pavillón.

A falta de seis minutos, outra vez Débora Lavrador quedaba soa ante a porteira do Poio Pescamar noutro man a man pero a xogadora portuguesa enviaba a pelota fóra, preto do pau esquerdo da meta de Elena González. A porteira foi decisiva ao salvar outra oportunidade de Carolina Bravo, do Marín Futsal, a falta de 3.40 para o final e noutra ocasión de Lavrador cando quedaban 2.11 para a conclusión.

Con todo, a xogadora lusa recibía nunha entrada a destempo o cartón vermello e era expulsada deixando ao seu equipo contra as cordas. O Poio Pescamar intensificou atáquelos pero o resultado continuou en empate ata o final do tempo regulamentado.

Nos corenta segundos que quedaban dentro da prórroga para que o Marín Futsal recuperase a igualdade no número de xogadoras, Rocío Gómez aproveitaba unha ocasión e lograba o gol decisivo.

Con esta vitoria, o Poio Pescamar logra a súa cuarta Copa Galicia mentres que o Marín Futsal chega por segundo ano consecutivo á final sen lograr o éxito do triunfo, malia o gran partido disputado polas marinenses este xoves.

As gañadoras dedicaron a vitoria á súa compañeira Marta Peñalver, lesionada gravemente tras a ruptura do ligamento cruzado anterior do seu xeonllo esquerdo.

Ale de Paz, do Poio Pescamar, foi nomeada xogadora da final.

FICHA TÉCNICA

- ENCE MARÍN FUTSAL

Patri Arruti; Débora Lavrador, Carolina Bravo, Café e Carolina Pedreira (cinco inicial). Tamén xogaron María Estévez, Adriana García, Gi Portes, María Domínguez, Giba e Inés Mayán.

Adestrador: Ramiro Díaz.

- POIO PESCAMAR FS

Elena; Laura Uña, Ale de Paz, Martita e Rocío Gómez (cinco inicial). Tamén xogaron Elena Aragón, Carla Ayensa, Irene García e Saki.

Adestrador: Luis López-Tulla.

ÁRBITROS: Adrián Figueroa Veiga, Álvaro Sobral Moreno e Clara Díez Gil. Cartón amarelo para Adriana por parte do Marín Futsal e a Ale de Paz e Elena Aragón por parte do Poio Pescamar. Expulsaron por dobre cartón amarelo a Débora.

0-1 | Irene García, min. 13

1-1 | Debora Lavrador, min. 32

1-2 | Rocío Gómez, min. 41

Final da Copa Galicia feminina de fútbol sala disputada no Polideportivo Príncipe Felipe de Pontevedra ante un milleiro de espectadores