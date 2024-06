Yago Iglesias, o terceiro adestrador que repite proxecto no Pontevedra na última década

O Pontevedra Club de Fútbol decidiu renovar a súa confianza en Yago Iglesias e apostar por un proxecto a medio prazo, sen deixarse levar pola decepción que supuxo non ter logrado o ascenso de categoría.

Era a idea que expresaron tanto o propio técnico como polo secretario técnico da entidade granate, Charles Dias, o día da súa presentación, e podería parecer o paso lóxico chegado o momento de planificar unha nova tempada. Con todo non foi a tónica habitual nos últimos anos.

Yago é o decimosegundo adestrador do Pontevedra desde que Lupe Murillo asumiu a presidencia da entidade hai xusto unha década, alá por verán do ano 2014, pero por unha ou outra causa é só o terceiro que repetirá proxecto unha vez terminado o curso.

Cando a máxima dirixente asumiu o control Manu Fernández era o técnico do primeiro equipo, ao que collera mediada a tempada anterior, aínda que só uns meses despois, en outubro, era destituído e no seu lugar chegaba José Luis Míguez 'Luisito'.

O preparador de Teo fíxose forte no banco de Pasarón, e tras lograr o ascenso a Segunda B ese primeiro curso, repetiría na división de bronce as tempadas 15-16 e 16-17 ao completo (con clasificación para o play-off de ascenso a Segunda División) e seguiría na 17-18 ata a súa saída na xornada 19.

Nese momento asumiu o cargo un home da casa, Luismi Areda, que tras cumprir nese final de liga gañou a renovación. Foi o segundo técnico en repetir proxecto xa que completou a tempada 18-19 e tamén iniciou a 19-20, aínda que un mal comezo de competición forzou a súa saída tras a novena xornada. Esa campaña primeiro Jesús Ramos de forma interina, despois Carlos Pouso e finalmente de novo Ramos ocuparían o banco granate ata a irrupción pola pandemia.

Finalizado o curso a oportunidade foi para Jesús Ramos, esta vez de pleno dereito como primeiro adestrador. Era un proxecto ambicioso coa restructuración da categoría apertando a todos os equipos. Non saíu ben e Luisito volvería no tramo final de liga.

Tras caer á Segunda RFEF chegou como adestrador, da man de Toni Otero, Ángel Rodríguez. O leonés completou o ano e logrou o ascenso a Primeira RFEF, pero una certa falta de sintonía co Consello de Administración provocou unha enrarecida negociación no verán que terminou con separación de camiños.

Así chegou, xa en Primeira RFEF, Antonio Fernández para asumir o temón do Pontevedra. Foi nunha liga e unha tempada máis esixente do pensado, que provocou o seu cesamento no inverno. No seu lugar primeiro baixou ao banco Toni Otero, e despois chegou á Boa Vila para terminar o ano Juan Señor, certificando finalmente o descenso.

Con estes antecedentes o Pontevedra, no seu desexo de recuperar o terreo perdido, confiou o verán pasado en Yago Iglesias. Uns votos que se renovaron agora coa esperanza de lograr máis pronto que tarde os obxectivos e, quen sabe, superar a Luisito con número de partidos e tempadas consecutivas no banco do Estadio Municipal de Pasarón.