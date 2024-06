O mellor pádel aterra no Municipal co arranque do cadro final do A1 Galicia Open

Primeira xornada do A1 Galicia Open no Pavillón Municipal © Mónica Patxot

O Pavillón Municipal dos Deportes acolle, desde este luns 24 de xuño e ata o domingo día 30, o A1 Galicia Open, competición profesional de pádel que reúne a algunhas das mellores parellas do circuíto internacional masculino.

Unha especatular pista vermella instalada para a ocasión preside o pavillón pontevedrés, e nela empezaron a xogarse desde moi cedo as primeiras roldas do torneo.

Un total de 32 parellas entraron no cadro final do torneo, catro delas procedentes dunha fase previa que se disputou ao longo da fin de semana nas instalacións do Liceo Casino e do Casino Mercantil.

Lograron finalmente entrar nos dezaseisavos de final Matías Ortiz e Martín Araujo, Miguel Morales e Daniel Luna, Santi Pineda e Cristóbal 'Toti' García e a parella formada por Ezequiel Mouriño e Martín Andornino.

O A1 Galicia Open desenvolverase durante toda a semana, coa final prevista para o vindeiro domingo 30 de xuño e actividades paralelas como clinic e exposición profesional no Pazo dá Cultura, ademais dun concerto o día 28 dos grupos Celtas Cortos, La Guardai e La Frontera.

As entradas para o evento poden adquirirse na web www.enterticket.es.