Quiños seguirá a liña marcada por Jabato no Cisne co reto de lograr a "tranquilidade" dos 26 puntos

Quiños, novo adestrador do Club Balonmano Cisne, saúda a Santiago Picallo © Mónica Patxot Marcos Otero Quiños, novo adestrador do Club Balonmano Cisne © Mónica Patxot Presentación de Quiños como novo adestrador do Club Balonmano Cisne © Mónica Patxot

Marcos Otero Quiños recoñecía este martes 25 na súa presentación como primeiro adestrador do Club Balonmano Cisne que a súa primeira idea era irse con Javier Fernández "Jabato", cando anunciou que non seguiría no equipo pontevedrés, pero unha "chamada cambiou todo" e decidiu asumir o reto de facerse cargo do banco do conxunto azul.

Anunciou que manterá unha liña continuista co proxecto iniciado por Jabato. "A idea é a mesma. El ten outras cousas máis aprendidas e eu teño outras, pero a liña será a mesma", indicou Quiños, que manterá un equipo técnico con plantel da casa e avanzou que o 90% do equipo de xogadores xa está pechado.

Deixou entrever a posibilidade de incorporar un primeira liña e un porteiro pero sempre "vendo o diñeiro co que contamos" debido á baixada do orzamento.

Manifestou que hai que confiar na "xente nova que vén de abaixo empuxando" confirmando que subirán dous xuvenís ao primeiro equipo: "se eles tiran a porta abaixo terán minutos e se non, hai que esperar pola oportunidade".

O obxectivo que se marca para esta tempada é lograr os 26 puntos "que dan a tranquilidade" canto antes e "se se pode estar máis folgado, perfecto", pero recoñeceu que a categoría a próxima tempada será máis competitiva con equipos moi reforzados.

Santiago Picallo, presidente da entidade, mostraba a súa satisfacción pola aposta por Quiños: "compartiu con Jabato toda a filosofía do equipo e do club e iso só redunda en beneficio do equipo para que os xogadores saiban a que xogamos".

"É o ideal neste momento e daranos moitos éxitos", afirmou Picallo indicando que o novo adestrador confiará en "os rapaces para apuntalar a canteira" nun curso en que "o pasaremos un pouco peor", vaticinou debido ás incorporacións dos outros equipos.

Sobre a renuncia de Jabato explicou que "este ano o tiña máis complicado. Non se vía motivado" e por ese motivo decidiu tomarse un "ano sabático", aínda que insistiu en que "esperamos que lle saian ofertas. Ten categoría para adestrar a calquera equipo".

O presidente recoñeceu as dificultades económicas para pechar o cadro de xogadores á espera de que se fagan efectivos o Plan Social de Ence e as axudas da Deputación de Pontevedra, pero remarcou que Quiños "vai virnos moi ben para sacar o máximo rendemento aos xogadores que temos".

Precisamente, a esta presentación asistía por sorpresa o canteirán Carlos Álvarez para desexar sorte ao novo adestrador. O ex xogador do Cisne foi nomeado MVP da pasada tempada na Liga Asobal como extremo dereito nas filas do Ademar León.