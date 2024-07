Álex Vila, garantía no xogo aéreo, defenderá a portería do Arosa

Álex Vila, novo porteiro do Arosa SC © Arosa SC

O Arosa continúa conformando o plantel de cara á vindeira tempada e este martes presentou a Álex Vila como novo porteiro do equipo arlequinado.

O xogador vigués, de 28 anos, preséntase como un gardameta de gran envergadura, seguro no xogo aéreo e no un contra un.

A súa traxectoria futbolística iniciábase no Areosa e no Gondomar. Nos seguintes anos formou parte do CD Choco; o Ourense CF; o Alondras CF e o Cultural Areas.

Recentemente militou durante dúas tempadas no Rápido de Bouzas para recalar nos dous últimos anos no RC Celta C Gran Peña, onde xogou a final do ascenso a Segunda Federación.

Álex Vila, durante a súa presentación, manifestaba que é un "privilexio que un club histórico como o Arosa confíe en min para defender a súa portería".

O porteiro entende que o equipo que está a formar o conxunto arousán só pode ter como obxectivo a loita polo ascenso.

Aposta por un vestiario "san e competitivo" para afrontar as situacións complicadas que se presentarán ao longo da próxima tempada.