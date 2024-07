VÍDEO.- Un golazo de Tere Abelleira desde o círculo central pecha o 2-0 de España a Bélxica en Riazor

Tere Abelleira festexa o seu gol ante Bélxica no Estadio Municipal de Riazor © RFEF

Os Xogos Olímpicos esperan xa á Selección Española Absoluta Feminina e a Tere Abelleira, protagonista este martes no último encontro do combinado nacional antes da cita de París.

Foi ademais ante a súa xente, e é que a pontevedresa se luciu cun golazo no tempo de desconto que pechaba o 2-0 definitivo fronte a Bélxica no Estadio Municipal de Riazor, na Coruña, casa do que foi o seu equipo durante catro tempadas.

Tere non foi titular neste encontro, que pechaba a fase de clasificación para o próximo Europeo, pero saltou ao terreo de xogo no minuto 71 en substitución de Laia Codina. O marcador era entón de 1-0 cun tanto da balón de ouro Aitana Bonmatí no minuto 39.

Pouco tempo pero suficiente para demostrar unha vez máis a calidade que atesoura nas súas botas. Pasaba xa do tempo regulamentario cando Abelleira controlou o balón no circulo central deixando atrás co seu primeiro toque a unha rival e vendo á porteira belga adiantada para conectar un preciso disparo afastado ao fondo da portería.

¿¿Pero qué acabas de hacer, Tere??



DOÑA Teresa Abelleira Dueñas: más clase que un maestro de escuela #SelecciónRTVE pic.twitter.com/IyI9lac18C — Teledeporte (@teledeporte) July 16, 2024

Foi o culmen á festa do fútbol feminino en Riazor, nun partido no que España recobrou sensacións coa misra posta nuns ilusionantes Xogos Olímpicos nas que as campioas do Mundo van a por todas.