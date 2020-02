Nacho López estará "entre dos y tres semanas" de baixa

Aínda non se coñece o alcance exacto da lesión muscular que o obrigou a retirarse antes de tempo do campo na última xornada de liga, pero Nacho López xa sabe que terá que estar afastado dos terreos de xogo varias semanas.

O lateral asturiano do Pontevedra foi sometido a probas diagnósticas pero non reflectiron con claridade a doenza, polo que á espera de que someterse a novos controis non estará dispoñible o domingo para a visita do Real Madrid Castilla ao Estadio Municipal de Pasarón.

"En principio este fin de semana no se puede contar con él porque tiene molestias y va a hacer un trabajo evolutivo entre dos y tres semanas", recoñeceu este venres en rolda de prensa o técnico Jesús Ramos.

Sen Nacho dispoñible, a dúbida é quen ocupará o lateral dereito defensivo ante o filial madridista, aínda que o adestrador granate defende as súas opcións xa que "Campillo entrenó bien toda la semana, también está Santi y hemos probado con Jaouad en algún partido".

Precisamente a recuperación de Campillo tras sufrir unha escordadura de nocello alixeirou a enfermería deixando só nela aos lesionados Berrocal e Javi López, ademais do proipo Nacho López. Pola súa banda José García, que sufriu un golpe no adestramento do xoves, está plenamente recuperado e chegará sen complicación ao duelo da fin de semana.