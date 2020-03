O Arxil pon fin á súa semana máis especial viaxando ao País Vasco

O Club Baloncesto Arxil afronta a fin de semana unha dura saída ao País Vasco, concretamente á pista do terceiro clasificado do a Liga Feminina 2, o GDKO Ibaizábal (sábado, 19:00 horas).

Será o colofón a unha intensa semana, que tivo unha cita destacada o xoves coa tradicional presentación de todos os equipos da entidade, celebrada no Centro Galego de Tecnificación Deportiva da cidade.

Tras o orgullo de mostrar o poder a súa canteira, o primeiro equipo regresa á realidade ligueira buscando un triunfo que lle achegue matematicamente a unha permanencia que xa está encamiñada.

O hándicap do Arxil será a longa viaxe, que realizarán en autocar o mesmo día do encontro, mentres que "sobre o partido espero que sexa moi físico, contra un equipo que está en moi boa dinámica", recoñeceu Mayte Méndez.

A adestradora arxilista cre que "se somos capaces de controlar o rebote e levar o partido a un tenteo non moi alto teremos as nosas opcións. Serán os detalles e o acerto os que decanten o partido, como sucedeu no partido de Pontevedra".