O Bádminton Ravachol pide á Federación non xogar o playoff e que confirme xa o seu ascenso a División de Honra

O Bádminton Ravachol Pontevedra concluíu a finais de xaneiro a súa participación na Primeira Nacional, a segunda categoría do bádminton en España, en segunda posición por detrás do Oviedo B. A normativa recolle que o primeiro clasificado ascende directamente a División de Honra, na que compiten os oito mellores equipos do país, mentres que o segundo ten a opción de retar ao penúltimo da máxima categoría a un partido de playoff.

Ao entender que o Oviedo B non pode consumar o seu ascenso por ser filial dun equipo que xa está na máxima categoría, tanto a directiva do Ravachol Pontevedra como a do Benalmádena de Málaga (equipo contra o que debería xogar o playoff de ascenso) solicitaron de maneira formal á Federación Española de Badminton que non se celebre esa eliminatoria e certifique de maneira oficial o ascenso do conxunto pontevedrés.

"Consideramos innecesaria a celebración do playoff de ascenso xa que pase o que pase en devandito playoff estaremos na máxima categoría nacional a próxima tempada. De igual modo, o CB Benalmádena de Málaga transmitiu a mesma opinión, polo que esperamos coñecer o desenlace nos próximos días", explica o club nun comunicado.

Con todo, se a Federación non se pronuncia antes da data fixada para a disputa da fase de ascenso, a partido único e en cancha do equipo de menor categoría, o club convida a todos os pontevedreses a "gozar dunha xornada de bádminton de primeiro nivel, un evento que sería unha festa de principio a fin porque o ascenso está asegurado sexa cal for o resultado", afirman.

Con todo, os encargados de adxudicar as prazas na máxima categoría do bádminton nacional son os traballadores dos servizos xurídicos da Federación Española.

Doutra banda, A Coruña foi escenario esta fin de semana do máster nacional de categoría sub 13 e sub 17 no que a pontevedresa Natalia Murio volveu demostrar un nivel extraordinario para facerse co ouro na modalidade de dobres mixto xunto ao seu compañeiro madrieño Álvaro Moral, co que xa conseguiu cinco medallas en diferentes campionatos nacionais. Ademais, a dupla Murio Molins colgouse a prata na modalidade de dobres feminino.