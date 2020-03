O balonmán español cede tamén ao coronavirus e suspende as dúas próximas xornadas

Javier Fernández 'Jabato' e Luis Montes, adestradores de Cisne e Teucro © Cristina Sáiz Partido de liga entre Teucro e Cisne no Pavillón Municipal © Diego Torrado

Primeiro foi a Real Federación Española de Fútbol a que decretou este mércores a suspensión das dúas próximas xornadas e só unhas horas máis tarde, a Real Federación Española de Balonmán segue o mesmo camiño. A través dun comunicado informa da decisión de pospoñer a disputa das dúas próximas xornadas de todas as competicións estatais tanto profesionais como de amateurus co obxectivo de asegurar a saúde dos deportistas e previr a expansión do coronavirus.

Moitos equipos, entre eles o Teucro, solicitaran a suspensión da competición ata que a crise estea resolta. Ademais, algúns clubs como o Málaga víronse afectados ao ver como un dos seus xogadores infectábase polo virus. Esta situación obrigou a aprazar todos os encontros do cadro andaluz. Unha decisión que se aplica agora a todas as competicións.

Hai só un día e seguindo as ordes do Consello Superior de Deportes, a RFEBM decretara a celebración dos partidos a porta pechada. Unha decisión que provocou o malestar de boa parte dos clubs que sentían prexudicados por unha medida que, ao seu entender, non garantía a seguridade dos xogadores e afectaría directamente o espectáculo. Dado que a expansión do virus agrávase co paso das horas desde o ente federativo decidiron finalmente suspender todas as competicións.

No referente ás ligas autonómicas e competicións de categorías de base, son as federacións territoriais as que teñen a última palabra, aínda que desde a RFEBM aconsellan seguir as mesmas pautas.

O aprazamento da xornada obriga a redeseñar o calendario, que este sábado ía deparar un atractivo derbi pontevedrés entre Cisne e Teucro que tería que disputarse sen público. Aínda que todo dependerá da evolución da crise, toda a comunidade balonmanística confía en que a competición poida retomarse no menor tempo posible con total normalidade.

"O departamento de competicións da RFEBM., en colaboración con ASOBAL, procederá a formular unha proposta de novo calendario no que se establezan as datas máis adecuadas para a celebración dos partidos correspondentes ás xornadas afectadas en cada unha das categorías estatais, que deberá ser sometido á aprobación da Comisión Delegada da RFEBM", conclúe o comunicado.