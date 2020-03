A Xunta suspende o deporte escolar e recomenda o aprazamento do federado

Despois das recomendacións do CSD e as decisións das principais federacións deportivas de suspender ou realizar os eventos deportivos destas semanas a porta pechada para evitar a expansión do coronavirus, a Secretaría Xeral para o Deporte concertou para a tarde deste mércores unha reunión coas federacións galegas de todas as disciplinas nas que informou da suspensión do programa de deporte escolar Xogade e de aprazar todo o deporte federado, segundo publica La Voz de Galicia.

No caso de que a suspensión non sexa posible, deberá realizarse a porta pechada. As restricións aplicaranse durante as dúas próximas semanas, aínda que en función dos consellos das autoridades sanitarias poderán ser revisadas ou ampliadas.

Polo momento, só o fútbol non profesional e o balonmán decretaron a suspensión das dúas próximas xornadas, mentres que o baloncesto a nivel estatal mantén a súa decisión de xogarse a porta pechada. Agora o balón está no tellado de cada unha das federacións que debe decidir que medidas tomar para garantir a contención do virus e a seguridade dos deportistas.

O Team Thunder de boxeo tiña previsto organizar en Marín o próximo 21 de marzo a terceira edición da Copa Galicia de boxeo. Un evento que decidiron pospoñer ata que a crise sanitaria resólvase.

De acordo coa orde da Federación Galega de Natación, o CW Pontevedra decidiu suspender a xornada das ligas galegas de waterpolo que estaban previstas para este sábado na piscina do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Así mesmo, tamén aprazan a charla formativa prevista para a próxima semana e manteñen os adestramentos, aínda que de forma voluntaria.

No mesmo sentido actuou o Real Club Náutico de Sanxenxo, que tiña previsto organizar esta fin de semana a primeira regata da Copa de España de 6 Metros en augas da ría de Pontevedra.