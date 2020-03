Okutu, Hurtado, Casañas e Andrea González, nominados a atletas galegos do ano

Jean Marie Okutu, na quinta xornada do Circuíto de Atletismo en Pista no CGTD © Mónica Patxot

A Federación Galega de Atletismo acaba de abrir as votacións, como cada ano a estas alturas, para elixir aos mellores atletas da última tempada. Nun auditorio abarrotado coas estrelas do tartán autonómico adoitábanse realizar estes recoñecementos, pero o estado de alarma decretado pola pandemia do coronavirus obrigou a suspender a tradicional gala, pero non a concesión dos premios, que serán anunciados o próximo 15 de abril.

Entre os nomeados de todas as categorías sobresaen catro grandes nomes ligados estreitamente ao atletismo pontevedrés. O saltador olímpico Jean Marie Okutu parte sempre entre os favoritos para facerse co galardón, pero na categoría elite masculina terá que pugnar con outros consagrados deportistas como o lanzador de peso asentado na cidade do Lérez, Frank Casañas ou o fondista Manuel 'Huracán' Hurtado, habitual tamén das pistas do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Pero os pontevedreses terán que competir con duros rivais que tamén fixeron méritos durante o pasado curso para conseguir este recoñecemento. O velocista Mauro Triana, o mediofondista Adrián Ben e o fondista Tariku Novales son outros grandes referentes deste deporte en Galicia que tamén completaron un ano infestado de éxitos.

No cadro feminino sénior resalta a prometedora lanzadora de xavelina da Gimnástica, Andrea González, que comparte nomeamento con figuras de ámbito internacional como Ana Peleteiro, Esther Navarrete, Solange Pereira, Saleta Fernández ou Lidia Parada.

A gala servirá tamén para encumbrar ás novas promesas do atletismo galego, entre as que figura a marchadora Antía Chamosa; e as de categoría máster, como Conchi Campos, que segue alternando os seus adestramentos co seu rol de tenente de alcalde no Concello de Cuntis.

O prazo para realizar as votacións, que están dispoñibles na páxina web da Federación Galega de Atletismo, conclúe o 15 de abril. Á hora de valorar aos atletas terase en conta os seus resultados en competicións mundiais, europeos, nacionais, galegos ou superar algún récord autonómico.