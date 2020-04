O estradense Óscar González Brea, fichaxe de renome para o Club Ciclista Farto

Coa actividade deportiva parada debido á crise sanitaria do Covid-19, algúns clubs deportivos continúan coa súa actividade en labores de planificación.

É o caso do Club Ciclista Farto, que confirmou este luns ao que será punta de lanza do seu equipo masculino elite e sub-23, o Farto-Augas do Paraño.

Trátase do ex-profesional Óscar González Brea, corredor estradense con pasado no Grupo Deportivo Supermercados Froiz e que nos últimos anos militou en escuadras profesionais portuguesas como o Efapel e o Sporting Tavira.

González Brea, campión de España contrarreloxo Sub-23 en 2014, únese así a un persoal que completan outros 13 ciclistas, e na que está chamado a poñer a experiencia e experiencia para o crecemento dos seus novos compañeiros.

Ademais, o Farto incorporou recentemente a Jesús González como director deportivo do seu equipo masculino, debutando no cargo o 8 de marzo na Clásica de Primavera, en Portugal, poucos días antes de que se decretase o parón das competicións.

"A incorporación de Jesús como director e de Óscar como ciclista permítenos confirmar ese salto de calidade que tanto desexabamos", afirma respecto das dúas fichaxes o mánager do conxunto pontevedrés, Brais Dacal.